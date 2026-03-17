Турпоток из России в Азербайджан начал восстанавливаться

Поток путешественников из РФ в Баку снизился в 2025 году, но в начале 2026-го наметилась положительная динамика. Об этом заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, пишут «Ведомости».

В 2024 году страна приняла рекордное число россиян, но в 2025-м поток сократился «в силу определенных обстоятельств». Но уже в январе 2026 года показатели начали расти. «Как показывают цифры января, у нас есть основания рассчитывать на восстановление интереса к стране», – отметил Мустафаев.

В январе 2025 года Азербайджан посетили около 41 тыс. россиян, а в январе 2026-го уже более 42 тыс. По итогам 2025 года страну посетили 615 тыс. туристов против 730 тыс. в 2024 году.

Посол также сообщил, что Москва и Баку работают над восстановлением двусторонних отношений. По его словам, уже наблюдается позитивная динамика в торгово-экономической сфере, а также в политических и гуманитарных контактах.

Мустафаев добавил, что Азербайджан продолжает развивать туристическую инфраструктуру, включая гостиницы, региональные маршруты и сервисы, и рассчитывает сократить разрыв с ведущими мировыми направлениями.