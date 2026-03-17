Россиян предупредили о «щеточном» мошенничестве в Стамбуле

Турецкий эксперт по безопасности, экс-полицейский Мустафа Бёгюрджю предупредил россиян о «щеточном» мошенничестве в Стамбуле – уличные чистильщики намеренно роняют щетку перед туристами, а после «бесплатной» чистки требуют деньги. По словам специалиста, главное правило – не останавливаться и не вступать в контакт, даже если предлагают услугу в благодарность.

Эта схема считается одной из старейших в городе, но продолжает работать благодаря доверчивости путешественников. Туристические гиды отмечают, что мошенники делают ставку на чувство неловкости: человек, вернувший упавшую вещь, психологически готов принять «ответную любезность». При этом разводка с щеткой – лишь вершина айсберга: в Стамбуле активно действуют схемы с «дружескими» приглашениями в бары (где счет может достигать тысяч долларов), подменой валюты при оплате, а также навязчивыми гидами в ковровых лавках.

Эксперты по безопасности напоминают: Стамбул остается безопасным для туристов городом, если соблюдать базовые правила. Бёгюрджю советует при конфликте с чистильщиком не торговаться (это будет расценено как согласие на услугу), а сразу пригрозить полицией и снимать происходящее на видео. Полезно также заранее сохранить номер туристической полиции: 0212 527 45 03.