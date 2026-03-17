В туриндустрии поспорили из-за налога на выезд за границу

Туроператоры заинтересованы в новом фонде, который могут сформировать за счет налога на выезд за границу, заявил НСН Дмитрий Арутюнов, но другой источник не согласился с ним.

Новый фонд помощи туристам, которые застряли за рубежом, может помочь эвакуировать россиян, но для этого деньги должны дойти до туроператоров, рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил собирать «по копеечке» с каждого россиянина, чтобы спасти тех, кто застрял за границей. Об этом он заявил на выставке MITT. Арутюнов подчеркнул, что старые фонды не справились со своей задачей в этом году.

«Главное, чтобы деньги могли дойти до нашей инфраструктуры. Недавние события на Ближнем Востоке показали, что фонд турпомощи не защитил наших туристов. Средства не были использованы для поддержки россиян, которые оказались за рубежом, то есть туроператоры использовали свои собственные ресурсы, чтобы вывезти их. А идея, которую мы обсуждали в туристическом сообществе, заключается в том, чтобы была копилка, которая помогала бы эвакуировать россиян из стран, где возникают чрезвычайные ситуации. В последнее время их становится в мире все больше», — указал он.

Другой источник НСН в туриндустрии добавил, что новая мера не поможет ни туристам, ни внутреннему рынку.

«Я не вижу в этой инициативе ничего такого, что поможет российскому туризму. Это уже не первый раз, когда какие-то законопроекты выдвигаются, которые не имеют отношения к реальности. Это просто дополнительная финансовая нагрузка на туриста. Внутренний туризм поддерживают другие меры, например, ценовая доступность, качество. Люди, которые отдыхают за рубежом, выбирают это не потому, что их кто-то заставляет ехать в Турцию или во Вьетнам или Китай. Они выбирают эти направления рублем, то есть доступной ценой», — отметил он.

Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в эфире НСН сравнил идею собирать «по копеечке» за выезд за рубеж с «колхозным фондом».