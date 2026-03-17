Для граждан России могут отменить визы в еще двух странах Африки

В ближайшем будущем Республика Мозамбик может ввести безвизовый режим для россиян. Соответствующую информацию сообщает газета «Известия», ссылаясь на информированные источники в дипмиссии РФ.

«Документ находится на рассмотрении профильных ведомств Мозамбика», – рассказали в посольстве.

По данным издания, в настоящее время между правительствами двух стран ведутся финальные переговоры об отмене визовых требований. Отмечается, что договорённость будет взаимной, что позволит и гражданам Мозамбика приезжать в Россию без необходимости оформления визы, передают «Известия».

Российские дипломаты в Хараре также сообщили, что обсуждается вопрос обоюдного упразднения визового режима с Зимбабве.

