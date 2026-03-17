Infinity-бассейны отменяются: туроператоры ищут русские слова для описания услуг

Туроператоры и турагенты начали приводить свою рекламу в соответствие изменившемуся законодательству и столкнулись с неожиданными трудностями. Оказалось, что не все иностранные слова, давно закрепившиеся в сфере путешествий, легко заменить русскими аналогами.

С 1 марта вступила в силу новая статья 10.1 закона «О защите прав потребителей». Согласно ей любая информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна размещаться на русском языке. Допускается и транслитерация – написание иностранных слов русскими буквами, но только если они зафиксированы в словаре Института лингвистических исследований РАН.

Приведем несколько примеров.

Самые распространенные категории гостиничных номеров single и double (SGL и DBL) в рекламе теперь должны обозначаться как одноместный и двухместный номер. Однако в баннерах и на сайтах такие формулировки выглядят довольно громоздко. А вот superior придется переводить, видимо, как «улучшенный номер».

Нет в словаре и выражения «фулл борд», поэтому вместо него в рекламе появится «полный пансион». Популярный англицизм «лайфхак» формально должен превратиться в «полезный совет».

Есть и термины, для которых непросто подобрать точный русский эквивалент.

Infinity-бассейн, очевидно, переименуют в бесконечный или безграничный, так как закон требует точного перевода. Хотя имеется в виду, что это плавательный бассейн, в котором вода переливается через один или несколько краев, создавая впечатление слияния с горизонтом.

В списке разрешенных слов нет и термина «сити-брейк», который обозначает короткую поездку в город на несколько дней и давно стал одним из популярных форматов путешествий у молодежи. Туркомпаниям приходится искать для него подходящую замену.

Отдельная задача – точное обозначение того, что на Мальдивах называют resort. Обычно речь идет не просто о курорте, а об отеле, расположенном на отдельном острове.

Не всегда просто передать и понятие wellbeing – это целая концепция отдыха, особенно распространенная в Юго-Восточной Азии, когда путешествие сопровождается процедурами и программами, направленными на улучшение физического и ментального состояния.

Специалистам турфирм приходится буквально ломать голову и над переводом некоторых географических названий. «Сейчас мы дублируем сложные топонимы на языке оригинала, чтобы туристы не запутались», – рассказали TourDom.ru в одной из туроператорских компаний. Например, речь может идти о таких объектах, как стеклянный мост Юньтяньду или пик Цянькуньчжу.

В то же время отдельные слова уже давно адаптированы к русскому языку, включены в официальные словари и не вызывают вопросов. SPA-центр легко превращается в спа-центр, wellness-программы – в велнес-программы, номер deluxe – в делюкс, а Wi-Fi – в вайфай. Также без опасений можно использовать такие заимствования, как дисконт, кешбэк и ваучер.

Контролировать соблюдение требований закона может Роспотребнадзор. Эксперты туррынка не исключают, что на первом этапе к новым нормам будут относиться скорее как к рекомендации, однако со временем рекламные и информационные материалы на разных носителях, вероятно, придется детально переработать.