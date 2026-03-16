Застрявшим в Индии российским туристам помогли решить визовый вопрос

Семье из Пермского края, оказавшейся в сложной ситуации в Индии из-за отмены рейса и истечения сроков виз, помогло Генеральное консульство России в Мумбае. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко.

По его словам, обращение поступило вскоре после того, как аппарат омбудсмена разместил информацию о контактах для экстренной помощи на фоне событий в Персидском заливе. Семья из шести человек отдыхала в Индии и столкнулась с проблемой: их авиабилеты были аннулированы, вылет сорвался, а сроки виз уже истекли. При этом документы на продление пребывания они подали заранее.

Заявители обращались в различные инстанции и в консульство, однако долгое время не могли получить ответ. При этом одна из авиакомпаний предложила семье билеты до Екатеринбурга за 2,5 млн руб.

Со своей стороны Игорь Сапко направил ходатайство генеральному консулу России в Мумбае Ивану Фетисову, а также директору департамента Ситуационно-кризисного центра МИД России Юрию Горлачу с просьбой оказать правовую поддержку и рассмотреть возможность включения семьи в ближайший вывозной рейс.

В результате необходимые документы были продлены, а пребывание россиян в Индии легализовано. Это позволило им избежать возможных санкций за нарушение визового режима.

Позднее семья сообщила, что смогла приобрести авиабилеты по приемлемой цене и готовится к возвращению в Россию. По словам омбудсмена, ситуация остается на его личном контроле.

Ранее TourDom.ru писал, что власти Индии разъяснили порядок действий для российских туристов, застрявших в стране. Таким гостям необходимо заранее урегулировать свой правовой статус, оформив Exit Permit – специальное разрешение на выезд.