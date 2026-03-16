Air Arabia отменяет туристам рейсы в апреле

Туристы, мониторящие статус своих апрельских рейсов Air Arabia, начали получать оповещения о том, что их поездки не состоятся. И это их сильно не радует.

«У нас отмена Москва – Шарджа – Пхукет на 4 апреля», – пишут туристы в соцсетях.

Случаев немало:

«И я сейчас зашла – на 07.04 туда отменили. А назад пока пишут все в силе. Хотя покупалось одной бронью».

На направлении из Гоа в Москву есть корректировки уже и на более поздние даты: «До 14.04 пошли отмены». Аннулируют не только стыковочные варианты в Юго-Восточную Азию, но и просто рейсы в базовый аэропорт перевозчика:

«У меня на 12.04 Москва – Шарджа. Написано, что не лечу».

Напомним, ранее арабский лоукостер объявлял лишь о прекращении регулярных рейсов до 31 марта из-за ситуации на Ближнем Востоке. Новых рассылок по своим официальным каналам авиакомпания не делала.

«Похоже, Шарджу в топку до конца года для полетов в Азию. Через Китай только пока норм». Некоторые туристы заранее подстраховались на этот счет: «Так и думали, что отменят. Сразу взяли дней 10 назад билеты через Китай на 3 апреля, сейчас они уже дороже стали где-то на 18 тыс.».

Редакция отправила запрос в авиакомпанию.

