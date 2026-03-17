Более 150 пассажиров круизного лайнера заразились норовирусом

Более 150 пассажиров заразились норовирусом на круизном лайнере Star Princess. Об этом стало известно The New York Post (NYP).

Вспышка инфекции произошла с 7 по 14 марта во время путешествия по Карибскому морю на корабле компании Princess Cruises. Борт перевозил 4307 пассажиров и 1561 члена экипажа. 11 марта на рвоту и диарею пожаловались 153 человека, в том числе 49 сотрудников круиза.

«Мы оперативно продезинфицировали все помещения на борту и усилили дезинфекцию на протяжении всего рейса. А также изолировали всех, кто чувствовал себя плохо, чтобы они могли комфортно отдохнуть в уединении», — сообщил представитель транспортной организации.

Уточняется, что в субботу 14 марта судно пришвартовалось в Форт-Лодердейле, после чего продолжило свой путь на Багамы.

