На пляжах Дубая появятся роботы-спасатели

Муниципалитет Дубая объявил о запуске новой системы безопасности на общественных пляжах, которая объединит водных спасательных роботов и специальные дроны. Проект позиционируется как первый подобный комплекс на Ближнем Востоке и часть стратегии города по внедрению технологий и искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру.

Ключевым элементом системы станет водный спасательный робот. Управлять им будут дистанционно, а двигается он в 5 раз быстрее обычного спасателя. Андроид умеет работать на расстоянии до одного километра в пределах прямой видимости и буксировать груз весом до 500 кг. Он рассчитан на использование даже в сложных погодных условиях и позволяет быстрее добраться до человека, оказавшегося в опасности.

Вторым компонентом системы станет водный спасательный дрон. Его называют «летающим спасательным кругом». Дрон способен быстро вылетать к месту происшествия, садиться на воду и помогать человеку, попавшему в беду. Камера передает изображение в режиме реального времени, благодаря чему спасатели быстрее оценят ситуацию и скоординируют действия.

В муниципалитете отмечают, что робот и дрон будут работать как единая система вместе с командами спасателей и централизованным пунктом наблюдения. Такое сочетание водных и воздушных технологий позволит быстрее реагировать на происшествия и контролировать большие участки побережья. Глава Агентства общественных объектов муниципалитета Дубая Бадер Анвахи заявил, что внедрение новой системы является частью курса города на использование технологий для повышения безопасности.

Муниципалитет Дубая отвечает за все общественные пляжи и каналы эмирата, включая Umm Suqeim 1 Night Beach, Jumeirah 3 Night Beach, Jumeirah 1 Beach, Jumeirah 2 Beach и пляжи Al Mamzar. Эти территории уже оснащены системами наблюдения и спасательными службами, а внедрение новых технологий должно дополнительно повысить уровень безопасности для жителей и туристов.