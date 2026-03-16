Российский турист рассказал, почему в ужасе сбежал с Бали

Мечта о райском отдыхе на Бали обернулась кошмаром для российского путешественника Максима Маслова. Вернувшись с острова, он признался, что назвать поездку удачной язык не поворачивается, а былой образ «Острова богов», по его мнению, можно смело хоронить. Первое, что шокировало туриста по прилете, — полный транспортный коллапс. Узкие дороги, не рассчитанные на современный поток, задыхаются от бесконечных мотобайков и автомобилей, превращая получасовые поездки в многочасовую пытку. Ситуацию усугубляет хаотичная застройка: курорт активно обрастает новыми отелями и виллами, и строительные леса стали столь же привычным пейзажем, как пальмы и рисовые террасы.

Природа острова, по словам Маслова, никуда не делась, но наслаждаться ей становится все труднее. Популярные достопримечательности превратились в конвейер: чтобы сделать памятное фото, нужно отстоять длинную очередь, что напрочь убивает ощущение уединения и покоя. Тишина теперь — дорогое удовольствие, доступное лишь тем, кто готов платить за изолированные виллы вдали от туристических троп. Однако главной болью стала экология. Пляжи, особенно в южной части острова, страдают от настоящего пластикового апокалипсиса. Волны выбрасывают тонны мусора, и порой за отходами просто не видно песка.

Проблема достигла такого масштаба, что президент Индонезии был вынужден публично отчитать губернатора Бали, заявив, что международные гости жалуются на грязь и туризм не выживет в таких условиях. Это признание на высшем уровне лишь подтверждает критичность ситуации. Добавили разочарования и местные порядки: цены для туристов в разы выше, чем для местных, а многие локации, ранее бывшие бесплатными, теперь стали платными. В сочетании с толпами отдыхающих это создает гнетущую атмосферу перенаселенности, не имеющую ничего общего с духовным пристанищем, которое ищут путешественники.

Маслов подводит неутешительный итог: тем, кто едет на Бали впервые, остров, вероятно, покажется красивым. Но для тех, кто застал его тихим, настоящим и неспешным, нынешний курорт вызывает лишь чувство горечи от безвозвратно ушедшего рая.

