На берег вынесло опасных голубых драконов

В штате Техас, США, на берег вынесло ядовитых моллюсков необычного вида. Об этом пишет People.

Исследовательский институт Харта (HRI) предупредил, чтобы посетители пляжей не подходили к так называемым голубым драконам. Эти ярко-синие моллюски опасны, поскольку могут оставить человеку серьезный ожог.

«Я слышал, что они жалят, наверное, в три раза сильнее португальского кораблика. Мне трудно в это поверить, потому что по шкале от одного до десяти я бы оценил боль от укуса кораблика где-то на девять», — рассказал сотрудник HRI Джейс Таннелл.

По словам исследователя, моллюски, похожие на крошечных драконов, достигают в длину всего три сантиметра. Их нелегко разглядеть на берегу, поэтому Таннелл призвал местных жителей быть особенно осторожными.

Голубой дракон, или голубой ангел (Glaucus atlanticus), — это вид морского слизня, который обитает в водах умеренного и тропического поясов. Он умеет парить в толще воды благодаря пузырьку газа в желудке.

Этот хищник питается ядовитыми сифонофорами, такими как португальский кораблик, накапливая их стрекательные клетки

для собственной защиты. Из-за такого рациона прикосновение к голубому дракону может быть очень болезненным для человека.

Ранее сообщалось, что необычных моллюсков нашли на пляже в британской деревне Стадленд. На берег вынесло множество раскрытых раковин, из которых вываливались продолговатые тела, похожие на гнилые бананы.