Air Arabia приостанавливает рейсы в ОАЭ до 15 апреля

Авиакомпания Air Arabia приостанавливает рейсы из и в ОАЭ до 15 апреля на фоне действующих ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

При этом отдельные вылеты могут выполняться в индивидуальном порядке по согласованию с госорганами и только при полном соблюдении требований безопасности, а также после получения всех необходимых разрешений. Пассажиров таких рейсов обещают информировать дополнительно. Остальным клиентам рекомендуется не приезжать в аэропорт без официального уведомления со стороны авиакомпании.

В Air Arabia также разъяснили порядок обмена и возврата билетов по отмененным рейсам. Пассажирам предоставлена возможность один раз бесплатно изменить дату вылета в пределах 30 дней от первоначальной.

Кроме того, клиенты могут либо оформить возврат средств, либо получить их в формате ваучера и использовать для оплаты нового перелета.

Вносить изменения в бронирование разрешено напрямую через систему оформления билетов, в том числе агентам. Дополнительные сборы за отмену или перенос взиматься не будут. В авиакомпании предупредили, что обработка запросов на возврат может занимать до двух недель из-за повышенной нагрузки на операционные службы.