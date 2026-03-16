Отдохнувший с тайскими трансгендерами россиянин лишился мотоцикла и телефона

В Паттайе турист из России лишился мопеда и телефона после встречи с двумя трансгендерными* женщинами, сообщает издание The Thaiger.

© tourdom.ru

В полицейский участок Муанг Паттайя обратился 47-летний Иван Теплов. Он сообщил, что у него похитили мопед и iPhone 11 темно-синего цвета, который лежал в багажнике.

Инцидент произошел вечером 8 марта возле магазина в районе Soi Phra Tamnak. По словам мужчины, он выпивал с тайскими трансгендерами и в какой-то момент сильно опьянел. После этого одна из знакомых сняла с его шеи ключ от мотоцикла, а затем вместе с подругой уехала на нем.

Полиция изучила записи камер наблюдения. На одной видно, как две женщины уезжают на похищенном байке. На другой одна из них проверяет карманы туриста, когда тот уже находился в состоянии сильного опьянения. Личности подозреваемых удалось установить по видеозаписям, но на момент публикации информации о задержании не поступало.

В местной полиции отмечают, что подобные инциденты в Паттайе происходят регулярно. На прошлой неделе в городе задержали четырех человек, которые пытались сорвать золотую цепочку с туриста из Индии. А 15 марта была арестована трансгендерная женщина, подозреваемая в ограблении гражданина Японии в одном из отелей курорта.

*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией.