Не отказавшиеся от стыковок на Ближнем Востоке пассажиры «теряют» багаж

Туристы, которые продолжают добираться со стыковками на Ближнем Востоке в страны Юго-Восточной Азии и обратно, рассказывают о сложностях с багажом – он не всегда прилетает вовремя. Причины – в задержках рейсов и отчасти в необходимости облетать закрытое воздушное пространство над Ближним Востоком, которое увеличило время в пути. Например, если раньше долететь из Москвы до Дубая, Абу-Даби или Маската можно было за 5,5–6 часов, то теперь полет длится на полтора часа дольше.

«Квест продолжается: двое суток в пути и ноль вещей», – рассказала туристка в чате, посвященном авиакомпании Oman Air.

Женщина вылетела позавчера на Пхукет через Маскат, отправление задержали из-за временных ограничений в Шереметьево. В итоге на пересадку в Таиланд пассажирка опоздала, вылететь удалось только вечерним рейсом, а багаж при этом остался в Омане.

«Обещают прислать в отель. Мол, он не может улететь не тем рейсом, который на бирках, поэтому прибудет или сегодня, или завтра», – добавила туристка.

Беспокоятся и пассажиры Qatar Airways, которым скоро лететь через столицу Катара, а времени на стыковку мало.

«У нас пересадка должна была быть 3 часа, но сейчас полет из Москвы до Дохи будет занимать на 2 часа дольше. Как думаете, в Дохе успеют багаж перекинуть?» – переживает туристка. Ее успокаивают: «Если даже не успеют перекинуть чемоданы, то они должны прилететь следующим рейсом».

Есть и обратные примеры – при крайне запутанном маршруте с доставкой багажа полный порядок.

«Бронь была Куала-Лумпур – Дубай – Москва, первый сегмент Emirates, второй flydubai. Переносили московский рейс нам 2 раза, статус до последнего был affected… Стыковка была 4,5 часа, потом стала 15, затем 17… Из Дубая летели 9,5 часа с дозаправкой в Пакистане. Что удивительно, багаж наш приехал вместе с нами, хотя был зарегистрирован на другой рейс. Вот ведь молодцы», – рассказала россиянка.

