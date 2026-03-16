Планирующим отправиться из Калининграда в Турцию туристам пока рано паковать чемоданы

Туристам, планирующим отправиться из Калининграда в Турцию на прямых рейсах Southwind Airlines, пока рано паковать чемоданы. Не исключено, что они не состоятся, – с таким заявлением выступил гендиректор аэропорта Храброво Александр Корытный.

© tourdom.ru

Ранее стало известно, что с 25 марта должны возобновиться прямые рейсы из Калининграда в Анталью, прерванные еще в 2022 году. Полетит Southwind Airlines в интересах Pegas Touristik. Продажа туров в рамках программы уже идет.

Однако Александр Корытный призвал туристов не спешить покупать путевки:

«У нас был опыт, когда рейсы отменяли буквально накануне старта. Поэтому я смогу поверить в возобновление полетов, только когда первый борт физически уйдет в Турцию».

На заседании профильного комитета Торгово-промышленной палаты директор подчеркнул: даже при утвержденном расписании и заявках авиакомпаний гарантировать запуск рейсов невозможно. Главной причиной называются политическая нестабильность и сложности с авиасообщением.

Стоит отметить, что попытки возобновить прямые рейсы предпринимались еще в 2024 году, но Southwind столкнулась с ограничениями на полеты в страны ЕС и использованием воздушного пространства Евросоюза. Тогда туроператор также был вынужден отменить туры в последний момент, предложив туристам альтернативные маршруты.