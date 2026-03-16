Туристы в отелях Турции забывают не только гаджеты, но и детей

Постояльцы турецких отелей чаще всего оставляют после себя зарядные устройства, наушники и ключи от автомобиля, однако случаются и более необычные ситуации – иногда гости забывают детей. Об этом сообщил турецкий отельер Артур Бирсин.

«Самые распространенные забытые предметы – это зарядки, наушники, очки, ювелирные изделия и телефоны. Но бывают и более забавные случаи: на протяжении нескольких лет разные семьи в нашем отеле забывали своих детей», – отметил он.

По словам Артура Бирсина, это связано с тем, что родители привыкают к тому, что ребенок проводит время в мини-клубе на протяжении всего отдыха, и иногда просто теряют его из виду.

Отельер также рассказал случай с маленькой девочкой, которая оставила игрушку в отеле.

«Чтобы ребенок не расстроился, сотрудники сделали для игрушки целую фотосессию, на пляже, в ресторане, даже с очками на голове, и вместе с фотоальбомом вернули предмет девочке», – отметил он.

Наиболее часто туристы оставляют в отелях ноутбуки, фотоаппараты и устройства связи. Все забытые вещи хранятся в специальных камерах.

Около 90% предметов удается вернуть владельцам, поскольку гостиничный бизнес требует высокой ответственности. Некоторые вещи хранятся до 3 лет, но у нас встречаются предметы, лежащие и 10 лет, подчеркнул Артур Бирсин.

Особенно необычным он назвал случай с ключами от автомобиля: туристы оставили их в отеле, а ключи нашли только через 8 лет. Машину к тому времени продали, но гости получили свои ключи как сувенир.