Туристы не поверили возобновлению рейсов Qatar Airways в Москву

Qatar Airways возобновляет регулярные ежедневные рейсы по маршруту Доха – Москва – Доха. Как уточнили в Посольстве РФ в Катаре, решение принято авиакомпанией после тщательной оценки нынешней обстановки в регионе. Открыться должны и другие направления.

Судя по данным в системах бронирования, улететь из Катара в Россию можно с 18 марта, вылет планируется в 14:40. Попасть на борт можно минимум за 80 тыс. В обратную сторону первый вылет назначен на 19-е число в 00:55. Тут ценник бюджетнее – от 64 тыс. На последующие дни прайс из Москвы чуть поднимается, а вот на обратные рейсы, наоборот, падает.

Туристы активно обсуждают заявление авиакомпании. Многие не доверяют первым сообщениям:

«Это где такое написали?»

И это неудивительно, ведь еще накануне вечером на сайте перевозчика были доступны билеты не раньше 29 марта. А в предыдущем официальном сообщении перевозчик предлагал менять билеты и оформлять возвраты тем, кто планировал лететь их рейсами до 22-го включительно.

Ранее TourDom.ru писал, что в субботу Qatar Airways выполнила последний вывозной рейс из Дохи в Москву – его очень ждали несколько сотен россиян.