ОАЭ продлили до 23 марта частичное закрытие воздушного пространства

Власти ОАЭ продлили действие режима частичного закрытия воздушного пространства еще на одну неделю. Об этом сообщил источник в диспетчерских службах стран Ближнего Востока.

По его информации, ограничения будут действовать до 12:00 по всемирному времени в понедельник, 23 марта. На этот период для выполнения рейсов в аэропорты ОАЭ и вылета из них утверждено 6 специальных маршрутов, ведущих к точкам входа в воздушное пространство через территорию Омана и Саудовской Аравии. Экипажам рекомендовано регулярно отслеживать обновления от служб управления воздушным движением и оперативно корректировать планы полетов.

Решение о продлении ограничений принято на фоне инцидента, произошедшего в понедельник в Дубае. С утра работа международного аэропорта была нарушена из-за атаки БПЛА. Дрон повредил топливный резервуар, что привело к возгоранию. Пожар был быстро потушен, однако в аэропорту временно ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Сбой в расписании затронул транзитных пассажиров, в том числе российских туристов, следовавших с Бали в Россию с пересадкой в Дубае. Часть рейсов была перенесена на неопределенный срок, пассажирам пришлось ожидать дальнейших решений авиакомпаний на территории ОАЭ.

Во время ликвидации последствий происшествия полиция перекрывала подъездные дороги к аэропорту, из-за чего некоторые пассажиры не смогли вовремя прибыть в терминалы. В настоящее время ограничения на прием и отправку бортов постепенно снимаются.