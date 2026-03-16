На курортах Турции появилась новая схема мошенничества

На курортах Турции фиксируют все больше случаев обмана, связанных с предложениями спа-процедур, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя туристического сектора Аланьи Бекира Долмуша.

Аферисты связываются с отдыхающими через социальные сети или мессенджеры и предлагают выездной массаж. Для бронирования сеанса они просят перевести предоплату на банковскую карту или электронный кошелек. После получения денег «специалист» перестает выходить на связь и блокирует клиента.

«Подобные случаи в последние месяцы происходят все чаще, особенно на курортах Средиземноморского побережья. Мошенники нередко используют поддельные страницы с фотографиями салонов, спа-кабинетов и якобы работающих там мастеров», – рассказал Бекир Долмуш.

Такие схемы хорошо работают в социальных сетях, где аферистам проще выдать себя за реальных специалистов и находить иностранцев. Их главная цель – туристы, плохо знакомые с местным рынком услуг.

Власти Аланьи советуют заказывать процедуры только через официальные отели, лицензированные спа-центры или проверенные компании. Это позволяет избежать ситуаций, когда деньги переводятся неизвестным людям без каких-либо гарантий.