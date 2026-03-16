Роспотребнадзор начал проверку данных об отравлении россиян в отеле на Пхукете

Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) запросы в связи с появившимися в соцсетях новостями о массовом отравлении туристов из РФ в одном из отелей Пхукета. Об этом сообщается в канале ведомства в МАХ.

В своих обращениях надзорная служба просит предоставить официальную информацию о ситуации в пхукетском отеле, от постояльцев которого поступили жалобы, и оценить угрозу дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в этом объекте размещения.

Взаимодействие Роспотребнадзора с властями Таиланда основывается на подписанном обеими странами меморандуме о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Сообщения о массовом отравлении с осложнениями в виде гнойной ангины и конъюнктивита у российских туристов в отеле MBC Condotel на Пхукете опубликовал Telegram-канал Baza. По его данным, распространение инфекции началось с конца февраля, и от него пострадали в общей сложности 13 отдыхающих.

Месяцем ранее в том же отеле произошла аналогичная история: туристы утверждали, что после употребления коктейлей в местном баре у них появились симптомы острой кишечной инфекции. Пострадавшие предположили, что источником заражения стали бактерии в кубиках льда, приготовленного из неочищенной водопроводной воды.