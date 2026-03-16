Аэропорт Дубая постепенно восстанавливает работу

Управление гражданской авиации Дубая сообщило о постепенном восстановлении авиасообщения через международный аэропорт эмирата после ночного инцидента с БПЛА, который привел к временному ограничению работы воздушной гавани. Соответствующее заявление опубликовано властями в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что часть рейсов по отдельным направлениям уже возобновляется, однако расписание продолжает корректироваться, поскольку обслуживание было приостановлено в целях безопасности.

Напомним, ранее в районе аэропорта после попадания беспилотного летательного аппарата был поврежден топливный резервуар. Пожар оперативно локализовали, пострадавших нет, однако в качестве меры предосторожности работа аэропорта была временно ограничена.

По предварительным данным, из-за происшествия было отменено или задержано не менее 15 рейсов, часть самолетов не смогла вовремя выполнить посадку. Нарушение расписания затронуло и российских туристов, следовавших с Бали в Россию с пересадкой в Дубае. Пассажиры сообщили, что их вылет в Москву перенесен на неопределенный срок и они остаются в ОАЭ в ожидании дальнейшей информации от авиакомпаний.

Кроме того, в момент происшествия полиция перекрыла дороги, ведущие к аэропорту, из-за чего часть пассажиров не смогла вовремя добраться до терминалов. Сейчас ограничения постепенно снимаются, а службы аэропорта работают над восстановлением штатного графика полетов.