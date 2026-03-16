«До сих пор живут по законам Чингисхана». Туристка описала Монголию

Российская тревел-блогерша побывала в Монголии и описала ее фразой «до сих пор живут по законам Чингисхана». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в монгольской юрте могут соседствовать спутниковая антенна и древние обряды защиты от злых духов. По ее словам, для путешественников из России эта страна становится настоящим культурным шоком, так как привычные правила там перестают работать, а логика повседневной жизни «следует принципам, выработанным тысячелетиями кочевой культуры».

Россиянка рассказала, что в центре столицы Монголии — Улан-Баторе есть стеклянные башни международных корпораций, торговые центры с мировыми брендами и пробки из японских внедорожников и немецких седанов. Но если проехать несколько километров от центра, реальность кардинально меняется.

«Между многоэтажными домами советской постройки появляются круглые войлочные строения с дымящимися трубами. Это не музейные экспонаты и не туристические аттракционы — это настоящие дома, где живут обычные монгольские семьи. Около 300 тысяч жителей столицы — почти треть населения — обитают именно в таких "гэр-районах"», — отметила автор.

Она добавила, что обеспеченные местные жители покупают традиционные жилища как загородные дома. Там можно отдохнуть от городского шума и вернуться к корням предков.

Блогерша также подчеркнула, что граница между городом и степью в Монголии абсолютно четкая — в двадцати километрах от последних домов начинается степь, где время «словно остановилось».

«Это страна не для тех, кто ищет комфорт европейского уровня. Дороги здесь разбитые, сервис минимальный, климат суровый. Но если принять Монголию такой, какая она есть — открывается удивительный мир, где время течет по законам степи, а люди до сих пор помнят, что означает настоящее гостеприимство», —констатировала автор.

