Россия и Китай запустили поезда в КНДР: что известно

Впервые за последние годы у путешественников появилась реальная возможность попасть в Северную Корею наземным транспортом. Китай и Россия синхронно запустили пассажирские поезда в КНДР, что кардинально меняет логистику въезда в одну из самых закрытых стран мира и создает предпосылки для возрождения туристического потока.

Как сообщает портал «Турпром», Китай возобновил железнодорожное сообщение по маршруту Пекин – Пхеньян с марта 2026 года. Составы будут курсировать четыре раза в неделю. Кроме того, организовано ежедневное движение из приграничного города Даньдун, что обеспечивает стабильный пассажиропоток между странами. На данный момент билеты доступны только в кассах на территории Китая, а основными пассажирами выступают бизнесмены и люди, имеющие родственные связи в КНДР.

Россия, в свою очередь, запустила один из самых протяженных железнодорожных маршрутов в мире, соединивший Москву и Пхеньян. Состав преодолевает более 10 тысяч километров, делая остановки в Хабаровске, Иркутске и Новосибирске. Этот маршрут работает в дополнение к существующей короткой ветке Хасан – Туманган, которая ранее использовалась для грузовых и ограниченных пассажирских перевозок.

«Именно Россия, как стало известно редакции Турпрома, стала главным драйвером скромного въездного туризма в КНДР. По оценкам, число российских туристов выросло с 4000 в 2024 до 7000 в 2025 году. Для сравнения, западных туристов страна практически не принимает», – отмечается в публикации.

Аналитики рассматривают эти события не просто как возобновление перевозок, а как часть стратегической железнодорожной дипломатии. Связывая Пхеньян с Пекином и Москвой, КНДР создает инфраструктурную альтернативу западным транспортным коридорам. Выбор поезда в качестве основного вида транспорта для потенциальных туристов не случаен: это позволяет жестко контролировать перемещение гостей, ограничивая их посещение специальными курортными зонами вроде строящегося комплекса Вонсан Кальма и минимизируя контакты с местными жителями.

