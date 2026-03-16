Время пути из Хабаровска в Фуюань сократится вдвое

С 2026 года рейсы из Хабаровска в Фуюань станут не только чаще, но и значительно быстрее. Китайская сторона планирует заменить старые теплоходы на скоростные, а хабаровский глиссер «70 лет Победы» начнет совершать по два рейса ежедневно.

© РИА "ФедералПресс"

Главный запрос от гостей из КНР – возможность чаще пользоваться именно хабаровским глиссером, который идет до Фуюаня всего 1,5 часа.

«В марте к нам приезжают представители Фуюаня для обсуждения вопроса, чтобы глиссер «70 лет Победы» совершал в день два рейса, а не один. Потому что китайские туристы просят возможности передвигаться на этом судне», – пояснили в минтранспорта Хабаровского края.

Также китайская сторона прорабатывает возможность вывода на линию скоростных судов в этом году. Ожидается, что время в пути сократится с четырех часов до одного-двух.

Вопрос стоимости билетов подняла депутат Закдумы Ольга Булкова. Парламентарий отметила, что нынешние 3800 рублей выше китайских тарифов, и предложила пересмотреть ценовую политику в интересах туристов.

В министерстве объяснили, что цена складывается из объективных факторов: затрат перевозчика на подготовку судов к навигации и федеральных портовых сборов. При этом 75–76 % пассажиров сегодня — граждане КНР, которых текущая стоимость не смущает.

Тем не менее в минтрансе заявили о готовности вернуться к обсуждению ценовой политики, но с обязательным участием минтуризма и туроператоров, формирующих туры в Китай.

