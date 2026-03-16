Утверждены новые правила продажи туристических путевок

Министерство экономического развития РФ утвердило обновленный порядок реализации туристского продукта, который вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Документ существенно корректирует схему взаимодействия между туроператорами, турагентами и потребителями.

Одно из главных изменений касается содержания договоров. Компании обязаны избегать общих формулировок и детально прописывать все условия предстоящего путешествия. За нарушения предусмотрены штрафы и предписания со стороны Роспотребнадзора.

С осени турагенты больше не смогут перекладывать ответственность за неисполнение обязательств на оператора. Теперь посредники будут обязаны самостоятельно урегулировать спорные ситуации, что должно повысить качество сервиса и ускорить решение проблем клиентов.

Отдельное внимание уделено навязыванию дополнительных услуг. Новые правила запрещают автоматически включать в стоимость тура страховки, экскурсии и трансферы без явного согласия покупателя. Любые опции, влияющие на конечную цену, потребуют письменного подтверждения.

Кроме того, турфирмы обяжут подробно информировать клиентов о рисках, связанных с поездкой. В договоре должны быть четко перечислены случаи, покрываемые страховкой, чтобы потребитель заранее понимал объем своей защиты.

«Копеечка с паспорта: в Госдуме раскритиковали идею налога на выезд за границу, назвав его «платой за чужие экстремальные удовольствия».

РСТ предлагает каждому путешественнику заплатить за гарантии возвращения.