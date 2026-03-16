Как американцы воевали с мексиканцами

110 лет назад началась Мексиканская экспедиция армии США. Американские подразделения вторглись на территорию сопредельного государства под предлогом борьбы с повстанческими отрядами и бандформированиями, возникшими во время гражданской войны. Однако, по словам историков, в реальности действия официального Вашингтона были ответом на ограничения, введённые властями Мексики против американских горнодобывающих компаний. Конфликты между Соединёнными Штатами и их южными соседями возникали неоднократно и позволили США существенно расширить свою территорию. О четырёх самых масштабных столкновениях между американцами и мексиканцами — в материале RT.

16 марта 1916 года армия США вторглась на территорию раздираемой гражданской войной Мексики. В Вашингтоне утверждали, что борются с бандитами, но на самом деле пытались защитить интересы американских горнодобывающих компаний.

«Независимый» Техас

В 1803 году Соединённые Штаты выкупили у Франции её владения в Северной Америке, называвшиеся Луизианой. При этом южные и западные границы проданной территории не были чётко определены. Сделка затронула северную часть Техаса, который в то время фактически находился под испанским контролем.

Колония Новая Испания в первой четверти XIX века освободилась от Мадрида и распалась на несколько независимых государств, самым большим из которых стала Мексика. Власти сначала Новой Испании, а затем и Мексики долгое время лояльно смотрели на освоение Техаса переселенцами из США. В итоге в 1830-е годы в Техасе жило свыше 30 тыс. американцев и лишь 7,8 тыс. мексиканцев.

Со временем отношения выходцев из США с мексиканскими властями стали напряжёнными. В 1829 году официальный Мехико запретил рабство, которое считалось нормой в Соединённых Штатах, а ещё через год ограничил въезд новых американских мигрантов.

Выходцы из США требовали отделения Техаса от Мексики. Протесты переросли в вооружённые столкновения с мексиканскими силовиками. В 1836 году в Техас прибыл корпус мексиканской армии, осадивший техасскую крепость Аламо. Мексиканцы захватили укрепление и перебили весь его гарнизон.

2 марта 1836 года американские поселенцы подписали декларацию о независимости Техаса от Мексики. Они изменили тактику действий, преобразовав ополчение в регулярную армию. 21 апреля техасцы неожиданно атаковали мексиканцев у Сан-Хасинто и нанесли им решающее поражение. Оказавшийся в плену мексиканский диктатор генерал Антонио Лопес де Санта-Анна подписал с техасцами договор, даровавший им независимость и прекращавший боевые действия. Однако представители Техаса не выполнили ряд положений договора, а правительство Мексики, в свою очередь, не стало его ратифицировать.

«Мексиканским правителям, которые пришли на смену колониальной администрации, удалось с самого начала получить огромную территорию под свой контроль. Но защитить они её не смогли», — отметил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Американо-мексиканская война

В 1845 году Республика Техас подписала договор с США, войдя в их состав на правах 28-го штата. При этом США захватили часть земель, которые мексиканские власти изначально не считали техасской территорией. Ситуация усугублялась тем, что американские поселенцы проникали и на другие земли на севере Мексики. В итоге власти США потребовали, чтобы Мексика продала им территории Калифорнии и Нью-Мексико, а спорные земли на границе с Техасом передала безвозмездно. Претензии США вызвали у мексиканцев возмущение.

«Конфликты между США и Мексикой возникли в связи с территориальной экспансией Соединённых Штатов», — подчеркнул в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

8 марта 1846 года армия США вторглась на мексиканскую территорию. Официальный Мехико пытался решить вопрос мирным путём, но американцы оккупировали спорные территории и заблокировали мексиканские порты. В итоге властям Мексики пришлось 23 апреля объявить Соединённым Штатам войну. Три дня спустя мексиканцы разгромили отряд американских драгун.

В Калифорнии ещё с конца 1845 года находилась хорошо вооружённая «картографическая» экспедиция из США под командованием Джона Фримонта. Он подбивал местных американских поселенцев на восстание. В итоге те объявили о создании Калифорнийской республики, а Фримонт возглавил Калифорнийский батальон. Американский флот приступил к захвату побережья Калифорнии. В июле американские войска вторглись в Нью-Мексико.

В тылу интервентов вспыхнула партизанская война. Осенью 1846 года мексиканские патриоты отбили у захватчиков почти всю Калифорнию. Под контролем американцев осталось лишь несколько небольших портов. Крестьянское восстание началось и в Нью-Мексико.

Но американцы один за другим захватили несколько крупных городов в глубине мексиканских территорий. В сражении при Буэна-Висте в феврале 1847 года мексиканцы нанесли армии США серьёзный ущерб, но Санта-Анна неожиданно отвёл войска, сославшись на нехватку боеприпасов.

Заняв Веракрус, американцы двинулись на Мехико и захватили его. Санта-Анна ушёл в отставку. Страну возглавили временные власти, выступавшие за мир. В Вашингтоне рассматривали возможность аннексии всей Мексики, но положение американской армии было крайне нестабильным из-за массового партизанского движения.

2 февраля 1848 года между США и Мексикой был подписан мирный договор. По его условиям мексиканские власти уступили США около 55% территории страны. На этих землях сегодня находятся штаты Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Юта, части Аризоны, Колорадо, Вайоминга, Канзаса и Оклахомы.

«У американцев действовала простая логика. Если нужны какие-то территории, почему бы их не взять, если это геополитически выгодно», — подчеркнул Дмитрий Дробницкий.

Мексиканская революция

В 1876 году к власти в Мексике пришёл диктатор Порфирио Диас. Он стремился к экономическому росту страны через привлечение иностранных инвестиций и модернизацию инфраструктуры. Однако уровень жизни простого народа при нём снизился, а общинные земли массово передавались частным лицам. В 1910 году более 96% сельского населения не имело собственной земли. Примерно две трети жителей страны были батраками. Время от времени мексиканцы поднимались на протесты, в том числе против американских корпораций, но они жестоко подавлялись силовиками.

В начале ХХ века в Мексике сформировалась широкая, но не монолитная оппозиция. В 1910 году Диас в очередной раз был объявлен победителем президентских выборов, однако его оппоненты не признали результатов голосования. В стране начались восстания. Диас ушёл в отставку и бежал из страны.

Вскоре президентом избрали представителя умеренной части революционеров Франсиско Мадеро, но его правление оказалось недолгим. Мексика погрузилась в пучину военных переворотов и гражданских конфликтов.

Революция поставила под угрозу собственность американских монополий. Власти США отправили в Мексику военный флот. В апреле 1914 года между Мехико и Вашингтоном возник конфликт из-за задержания в Веракрусе мексиканским военным патрулём группы американских моряков. На фоне обострения отношений в Веракрус прибыло немецкое судно с партией винтовок, закупленных мексиканцами через российского вице-консула. Американцы решили арестовать груз и для этого высадили на берег десант, который захватил порт, таможню, склады и телеграф. Мексиканские солдаты и горожане оказали захватчикам сопротивление, но город всё равно был оккупирован. Покинули американские военные его только осенью 1914 года, когда к власти в Мехико пришли силы, которые в Вашингтоне считали более надёжными.

«США пытались демонстрировать военное превосходство. Они хотели утвердить влияние своей администрации в Мексике», — отметил Владимир Васильев.

В 1915 году власти США стали вмешиваться в конфликты различных повстанческих группировок, оказывая поддержку тем, кто им был выгоден. Это происходило на фоне попыток официального Мехико частично ограничить деятельность американских горнодобывающих компаний. Недовольные действиями американцев полевые командиры стали атаковать американские поезда и приграничные гарнизоны. 16 марта 1916 года власти США ввели в Северную Мексику восьмитысячный экспедиционный корпус. Эти события известны в историографии как Мексиканская экспедиция, или Экспедиция Джона Першинга (по фамилии командующего). Американские военные убили нескольких командиров повстанцев, но встретили ожесточённое сопротивление местного населения. Это сделало их дальнейшее пребывание в регионе бессмысленным. 5 февраля 1917 года они покинули Мексику. Вскоре революция завершилась.

Беспокойная граница

В XXI веке на американо-мексиканской границе снова закипели страсти. Через неё на территорию США прорываются тысячи нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки. Здесь же проходят маршруты, по которым картели перевозят наркотики.

Власти США строят на границе заграждения, но они не останавливают желающих попасть в страну, уровень жизни в которой значительно выше, чем в Латинской Америке. Не решает проблему даже отправка в проблемный регион военных с вертолётами. А попытка официального Мехико во взаимодействии со спецслужбами США интенсифицировать борьбу с картелями привела недавно к масштабным уличным боям в Мексике.

По словам экспертов, за столетия непростых американо-мексиканских отношений в регионе сплёлся клубок противоречий, распутать который будет непросто. Для нынешней администрации этот вопрос остаётся одним из приоритетных.