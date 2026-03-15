На фоне «ковров» в Москве авиакомпания Turkish Airlines опять отменяет рейсы в Россию из Стамбула и обратно.

Так, борт TK-413 (THY1BX), направлявшийся во Внуково, развернулся над Вильнюсом и полчаса назад совершил посадку в пункте отправления. А ТК-417 вообще не взлетел. Соответственно, сегодня не состоятся вылеты ТК-414 и ТК-418 из российской столицы. 16 марта оба рейса должны быть по расписанию.

Напомним, что ограничения в воздушном пространстве Москвы действовали утром примерно до полудня. За это время в Шереметьево, который принимал и отправлял лайнеры по согласованию, приземлились три самолета, направлявшихся во Внуково – из Ульяновска, Махачкалы и Тбилиси. Последний должен прибыть в пункт назначения в 14:40 – почти с 4-часовым опозданием. В связи с этим задерживается и обратный вылет в столицу Грузии. На 6,5 часа отложен вылет 3F-322 в Ереван.

В Шереметьево на 6 часов сдвинуто отправление SU-244 в Санью.

Остальные отклонения от графика не столь значительны: не превышают 2–3 часов.