«Говорящий попугай». Путешественница описала отношение к иностранкам в Ираке

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в Ираке и раскрыла отношение местных жителей к иностранным туристкам. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации заметила, что на улицах Багдада, столицы этой страны, почти не было женщин. В кафе, на рынках, у лотков, в магазинах она видела только мужчин.

«А потом понимаешь, что сама становишься экзотикой. Иностранцы в Багдаде — редкость. Иностранка на улице — это вообще что-то из ряда вон. Так что пока ты просто идешь до гостиницы, на тебя смотрят, примерно как на говорящего попугая в метро», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

В один из дней Лисейкина решила пройтись пешком от центральной улицы до гостиницы. Путь занял 40 минут. За это время туристку остановили, чтобы сфотографироваться, около десяти раз. Некоторые делали селфи, а другие просили разрешения снять девушку отдельно.

Более того, местные мужчины приглашали россиянку на чай — по ее словам, это было искренне, без какого-либо подтекста, просто из любопытства к редкому гостю.

«Иракцы удивительно дружелюбны: могут остановиться на улице, спросить, откуда ты, пожелать хорошего дня — и в этом нет ничего показного», — удивилась путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о жизни женщин в Ираке. Она отметила, что в традиционной среде главной жизненной целью для них по-прежнему считается брак.