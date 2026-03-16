Сколько россияне заплатят за отдых в Турции летом

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке турецкое направление становится приоритетным для россиян из-за безопасности полетов и стабильной работы аэропортов. О такой тенденции рассказали аналитики туротрасли и представители профильных ассоциаций.

«Отели вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать растущие расходы на персонал, энергию и обслуживание. В итоге поездки для иностранных гостей обходятся дороже», – рассказал в беседе с «РИА Новости» представитель турсектора Аланьи Бекир Долмуш.

Напряженность на Ближнем Востоке усиливает экономическую неопределенность: дорожают энергоносители, продукты и перевозки, что автоматически закладывается в стоимость туров. Дополнительное давление оказывает высокая инфляция, сохраняющаяся в Турции уже несколько лет, что вынуждает отельеров ежегодно переписывать прайсы. Основатель компании Mayel Travel Майя Котляр пояснила, что кризис на Ближнем Востоке играет на руку Турции, так как массовый турист, сомневаясь в безопасности других направлений, выбирает именно эту страну с ее понятными правилами и удобной логистикой.

На фоне ближневосточного кризиса туроператоры фиксируют любопытное перераспределение потоков. Вице-президент АТОР Тарас Кобищанов рассказал агенству, что в странах Евросоюза продажи туров в Турцию и Египет практически остановились. По данным вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, только за последние несколько дней спрос на этих направлениях у западных туристов сократился примерно на 30 процентов. При этом он отметил, что возможное снижение стоимости путевок будет напрямую зависеть от того, сколько продлится конфликт. Однако освобождающиеся в отелях места начинают занимать российские путешественники, для которых турецкие курорты остаются понятным направлением с прямыми чартерами.

«Мне смешно читать, как турецкие коллеги объясняют рост цен событиями на Ближнем Востоке», – говорит Алексан Мкртчян, добавляя, что гостиницы ежегодно повышали цены и раньше.

По его словам, в среднем в этом году они увеличиваются примерно на 8 процентов, хотя отдельные отели поднимают на 9–15.

Аналитики также оценили примерную стоимость предстоящего летнего сезона. На Эгейском побережье в мае море еще холодное, на Анталийском купальный сезон стартует раньше. Сутки в четырехзвездочном отеле там обходятся примерно в 100–120 евро, а перелет стоит около 300 евро. Майя Котляр подсчитала, что в мае-июне поездка на Эгейское побережье на двоих с системой «все включено» в «четверке» обойдется примерно в 100–110 тысяч рублей. Для достойной «четверки» в регионе Антальи она рекомендует закладывать около 140–200 тысяч рублей на двоих в мае и 170–220 тысяч в июне, отмечая, что дополнительный рост возможен из-за кризиса, повышения цен на топливо и сокращения скидок по раннему бронированию.

Несмотря на общий тренд, эксперты не исключают появления горящих предложений. Алексан Мкртчян заметил, что на фоне нестабильности иногда возникают отдельные лоты по конкретным датам, однако в высокий сезон – летом и на майские праздники – такие варианты появляются редко. Тарас Кобищанов в свою очередь прогнозирует, что из-за падения спроса на западных рынках по ряду направлений от Мальдив до Турции и Египта начали освобождаться блоки мест, ранее занятые европейцами, что в перспективе может сделать отдых доступнее для россиян.

