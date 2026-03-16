Власти Малайзии рассчитывают на запуск прямых рейсов из России в 2026 году

Власти Малайзии рассчитывают запустить прямое авиасообщение между российскими городами и архипелагом Лангкави в течение 2026 года, сообщил заместитель главы местного Управления развития Ван Камарул Файсал бин Ван Камардин на международной выставке MITT.

© tourdom.ru

«Процесс еще идет. Не могу сказать точно, какова ситуация сейчас, но мы полагаем, что это будет реализовано в текущем году. Все надеются на это», – приводит его слова РИА «Новости».

По предварительным данным, выполнение полетов на остров планирует взять на себя авиакомпания Red Wings, о чем ранее сообщал посол Малайзии в России Чеонг Лун-Лай.

В 2025 году на Лангкави отдохнули 35 тыс. россиян, что на 40% больше, чем в 2024-м. Власти страны прогнозируют, что запуск прямых рейсов позволит увеличить число гостей из России до 50 тыс. человек.

Популярность архипелага, состоящего из 99 островов, обусловлена развитой туристической инфраструктурой, широким выбором гостиничных комплексов, наличием гастрономических заведений на побережье и статусом зоны беспошлинной торговли.

Как писал ранее «ТурДом», у Red Wings уже есть допуск, но авиакомпания воспользуется им только при наличии заказчика. Между тем заинтересованных туроператоров, готовых разделить риски по загрузке Boeing 777 на новом направлении, сейчас нет.

Власти Малайзии неоднократно выражали заинтересованность в организации прямых рейсов в Москву, но дальше разговоров дело не шло. Также обсуждают возможность использования в Малайзии карт «Мир» российскими туристами. Однако сроков, когда в стране будут принимать отечественный пластик, пока не называют.