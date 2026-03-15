Туристов выселили из отеля в Турции из-за его спора с туроператором

Российские туристы пожаловались, что их посреди ночи выселили из отеля в Анталье, а все жалобы предложили отправлять туроператору. Как оказалось, он не перевел оплату гостинице.

© РИА Новости

Эту историю АБН24 рассказала семья Олега Якименко, которая сейчас находится в Турции. Около двух часов ночи в номер явились сотрудники службы безопасности отеля и полиции. Туристам велели собрать личные вещи и освободить помещение, сославшись на решение администрации. Сотрудники правоохранительных органов рекомендовали со всеми вопросами обращаться к туроператору. Как выяснилось, оплата за проживание не поступила на счет гостиницы, поэтому администрация решила выселить сразу несколько российских туристов, у которых был договор с той же компанией.

В феврале 2026 года уже фиксировались аналогичные жалобы из Антальи, где россиян массово выселяли из-за долгов контрагентов. Ситуация обострилась в январе 2026 года, когда сразу десять крупных отелей в Аланье сменили владельцев из-за непосильных расходов на энергоносители и налоговой нагрузки, а новые собственники начали массово пересматривать старые договоренности с российскими компаниями. Несмотря на готовность туроператоров компенсировать стоимость неиспользованных дней, туристы вынуждены самостоятельно искать альтернативное жилье, часто переплачивая из собственных средств.

Впрочем, такие конфликты были и раньше. Например, в 2023 году из турецкого отеля выселили 90 российских детей из-за того, что туроператор не оплатил проживание.