Туристам не удастся попасть на «Формулу-1»

«Формула-1» сокращает сезон с 24 до 22 этапов: на фоне событий на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, запланированные на апрель, отменены. Об этом сообщил президент и CEO «Формулы-1» Стефано Доменикали.

По данным западных СМИ, рассматривалась возможность перенести гонки в Португалию, Италию или Турцию. Но организаторы пришли к выводу, до соревнований осталось слишком мало времени, поэтому их проще отменить, чем устраивать на новом месте. Вместе с гонками «Формулы-1» отменяются и сопутствующие этапы: F2, F3, F1 Academy. При этом будет потеряно около 100 млн фунтов стерлингов, поскольку Бахрейн и Саудовская Аравия платят одни из самых высоких сборов за проведение соревнований.

Напомним, Гран-при «Формулы-1» стартовал 8 марта в Мельбурне. Сегодня гонки начались в Китае, на очереди Япония, потом – США и Канада. Летом соревнования переместятся в Европу – их примут Монако, Испания, Австрия, Британия, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Италия. Осенью сезон продолжится в Азербайджане, Сингапуре, снова в США, в Мексике и Бразилии.

Предполагается, что заключительные этапы пройдут в 29 ноября и 6 декабря в Катаре и ОАЭ. Коронация чемпиона должна состояться в Абу-Даби.

Отметим, что по итогам сезона 2025 года «Формула-1» зафиксировала рекордную суммарную посещаемость – 6,7 млн зрителей за сезон. Этот показатель стал самым высоким в истории чемпионата.

В этом году стоимость туров на Гран-при начинается от 80 тыс. руб. на человека: за такую сумму сейчас можно приобрести пакет с проживанием, завтраками, трансферами из аэропорта и до него, медицинской страховкой, билетами на соревнования в конце сентября в Азербайджане. В Италию на начало сентября есть предложения от 1285 евро.

В Бахрейн можно было слетать на 4 дня за 85 тыс. руб.