Россиянка описала немцев в сауне фразой «в чем мать родила расползаются»

Российская тревел-блогерша отдохнула в отеле Турции и рассказала об одном правиле, которое напрочь игнорируют немецкие туристы. Своей историей она поделилась в личном блоге «Мама на Море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации пожаловалась, что отдыхающие из Германии «заваливают в сауну, скидывают с себя полотенца и в чем мать родила расползаются по полкам». По словам россиянки, немцы удобно расположились, задрав ноги, а потом поинтересовались у нее, не доставят ли ей неудобств их разговоры.

Блогерша добавила, что ходят голыми в сауну все жители Германии — и женщины, и мужчины. Свидетели их не волнуют.

«Один раз, правда, немец спросил мужа: "У вас в России в сауну ходят в купальниках?" Получив утвердительный ответ, немец разделся догола и со словами "а у нас — нет" сел рядом», — ужаснулась автор.

