Эксперты выяснили, на каком вьетнамском курорте в марте море чище

Март для российских туристов, уставших от снега и холодов, традиционно становится месяцем, когда взоры устремляются в сторону Юго-Восточной Азии. Вьетнам в этом списке направлений занимает одну из лидирующих позиций. Однако перед путешественниками, планирующими пляжный отдых, всегда встает дилемма, какой курорт выбрать, чтобы море радовало кристальной чистотой и бирюзой, – уединенный остров Фукуок или оживленный Нячанг? Как выяснили эксперты, ответ не лежит на поверхности и напрямую зависит от множества факторов, включая капризы погоды и географию.

Выяснилось, что ключевое преимущество одного места может стать недостатком для другого, а привычные стереотипы о чистоте воды часто разбиваются о реальность, передает Турпром.

«Начнем с главного козыря Фукуока – его географического положения. Остров находится в относительно закрытом Сиамском заливе, что часто делает его море более спокойным и предсказуемым, особенно в марте. В это время здесь традиционно стоит сухая солнечная погода, так называемый высокий сезон. Воды у западного побережья, где расположены основные пляжи вроде Лонг Бич и Бай Сао, часто поражают своей прозрачностью и бирюзовым оттенком. Однако стоит помнить, что "чище" – не всегда синоним "спокойнее". На Фукуоке, особенно на западном побережье, могут быть довольно сильные подводные течения, невидимые с берега, что требует особой внимательности при купании», – отмечают специалисты.

В отличие от острова, Нячанг представляет собой крупный город, и его центральный пляж уступает в «открыточной» картинке уединенным бухтам Фукуока. Близость порта, устья рек и активная городская жизнь накладывают отпечаток на состояние прибрежных вод. Южно-Китайское море в марте может быть более волнистым, а вода – мутноватой из-за взвеси песка. Однако главный секрет Нячанга скрыт на его островах. При организации экскурсии на соседние острова (Обезьян или Орхидей) перед путешественниками открывается совершенно иная картина: вода становится прозрачной и идеально подходит для снорклинга. Таким образом, в окрестностях Нячанга чистота воды зависит от готовности туриста отправиться на небольшую морскую прогулку.

Существует и антропогенный фактор. Из-за высокой туристической нагрузки на некоторых пляжах Фукуока, например на Лонг Бич, течение может приносить мусор. В Нячанге же за чистотой городской береговой линии следят тщательнее, проводя регулярную уборку. По температурным показателям оба курорта в марте практически идентичны: море прогрето до комфортных значений.

Таким образом можно сделать вывод, что Фукуок имеет небольшое преимущество в плане гарантированной чистоты воды прямо у берега отеля благодаря закрытому положению в Сиамском заливе и пику сухого сезона. Нячанг в свою очередь предлагает альтернативу: за идеальной водой придется отправиться на лодке к окружающим его островам. Окончательный выбор зависит от предпочтений туриста, хочет ли он уединения в «тропическом раю» у своего шезлонга или динамичного отдыха в городе с возможностью исследовать окрестности ради живописных бухт. Оба варианта по-своему привлекательны, но требуют разного подхода к планированию отпуска.

