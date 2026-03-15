Россиянам пригрозили депортацией из-за царапины на чужом серфборде

Пара из Москвы рассказала, как мелкое происшествие во время серфинга на Шри-Ланке, привело к конфликту с местными жителями и полицейскими.

© tourdom.ru

Инцидент произошел в популярном курортном поселке Велигама, где Виктор и Мария проводили отпуск, пишет Shot. Во время катания на доске россиянин не справился с управлением и столкнулся с другим серфингистом. Тот заявил, что на его доске образовалась трещина и потребовал компенсацию в размере 25 тыс. рупий (около 6 тыс. руб.). Он заявил, что его серфборд изготовлен из уникального кокосового волокна и требует длительного дорогостоящего ремонта. Когда туристы попытались сбить цену, их окружила группа из нескольких человек, завязалась словесная перепалка, у девушки отобрали мобильный телефон, а мужчина получил удар в ухо.

На место прибыли сотрудники полиции, вернули смартфон туристам, но потребовали оплатить полную сумму ущерба, которую назвал участник происшествия. При этом им пригрозили проблемами с законом и депортацией. В итоге путешественники отдали деньги.

Они предполагают, что стали жертвой мошеннической схемы, распространенной в Велигаме, Хиккадуве и других популярных серф-курортах Азии. О ней рассказывают многие участники тематических сообществ в соцсетях. Мошенники намеренно подставляют под удар старые или заранее подклеенные доски в местах массового скопления новичков. После имитации столкновения группа «сочувствующих» местных жителей психологически давит на туриста, требуя сумму, многократно превышающую реальную стоимость ремонта, который обычно обходится в 2–5 тыс. рупий. Аналогичные случаи вымогательства регулярно происходят на Шри-Ланке и Бали под предлогом поломки байков или гидроциклов.