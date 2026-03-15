Турист рассказал, как на Бали относятся к россиянам

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на индонезийском острове Бали и раскрыла отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации разговорилась с сотрудником одного из отелей и спросила у него, не напрягает ли балийцев, что россиян на острове стало так много. Тот ответил, что они хорошо живут с иностранцами, многие из которых дают им работу. Не нравятся местным жителям только те, кто работает нелегально.

Коновалова отметила, что этот мужчина был не единственным, кто хорошо отзывался о россиянах.

«Меня не раз спрашивали, откуда я. И всегда в ответ я слышала немного удивленное и одновременно радостное: "О-о-о, Россия! Добро пожаловать!" Балийцы всегда продолжали со мной разговор, если это было уместно. Спрашивали, из какого я города, не жарко ли мне на Бали (ведь в России зимой холодно)», — такими фразами описала она свой опыт.

Путешественница добавила, что балийцы — очень гостеприимные и приветливые и всегда рады русским туристам.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Бали словами «мусора немало». Россиянку удивило, что лазурная вода и белый песок там не повсюду.