В Узбекистане ответили, какие объемы турпотока ожидаются в 2026 году

Узбекистан ожидает, что турпоток из России в 2026 году превысит 1 млн человек
Поток туристов из России в Узбекистан в 2026 году может превысить 1 млн человек благодаря расширению маршрутной сети и увеличению числа авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму республики.
По ее данным, перспективы развития авиасообщения между РФ и Узбекистаном обсудили на Международной туристической выставке MITT 2026 представители комитета и российской авиакомпании Utair. На встрече было отмечено, что в 2025 году Узбекистан посетили более 984 тыс. туристов из РФ, в настоящее время между двумя странами еженедельно выполняется свыше 500 авиарейсов, работа по дальнейшему увеличению этих показателей продолжается.
«Стороны выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей выведет сотрудничество в сфере авиаперевозок на качественно новый уровень и будет способствовать достижению цели по приему более миллиона российских туристов в год», — говорится в сообщении комитета.
По данным пресс-службы, по итогам переговоров стороны решили сформировать совместную рабочую группу для выработки конкретных предложений по расширению маршрутной сети авиакомпании Utair.
«Расширение географии полетов и увеличение количества рейсов позволит существенно нарастить туристический поток, сделать поездки более доступными для жителей удаленных регионов России и укрепить деловые и культурные связи между двумя странами», — говорится в сообщении.