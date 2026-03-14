В Узбекистане ответили, какие объемы турпотока ожидаются в 2026 году

Поток туристов из России в Узбекистан в 2026 году может превысить 1 млн человек благодаря расширению маршрутной сети и увеличению числа авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму республики.

© РИА Новости

По ее данным, перспективы развития авиасообщения между РФ и Узбекистаном обсудили на Международной туристической выставке MITT 2026 представители комитета и российской авиакомпании Utair. На встрече было отмечено, что в 2025 году Узбекистан посетили более 984 тыс. туристов из РФ, в настоящее время между двумя странами еженедельно выполняется свыше 500 авиарейсов, работа по дальнейшему увеличению этих показателей продолжается.

«Стороны выразили уверенность, что реализация достигнутых договоренностей выведет сотрудничество в сфере авиаперевозок на качественно новый уровень и будет способствовать достижению цели по приему более миллиона российских туристов в год», — говорится в сообщении комитета.

По данным пресс-службы, по итогам переговоров стороны решили сформировать совместную рабочую группу для выработки конкретных предложений по расширению маршрутной сети авиакомпании Utair.