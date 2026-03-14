В Госдуме оценили идею ввести сбор с туристов, выезжающих за рубеж

Председатель комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев поддержал идею ввести специальный сбор с туристов, выезжающих за рубеж. Эти деньги он предложил направить на развитие внутреннего туризма.

«Только в 2024 году российские туристы потратили на отдых в других странах порядка 700 млрд руб. Большая часть этих средств могла остаться внутри страны и стать инструментом для развития внутреннего туризма», – написал он в своем телеграм-канале.

Сборы с туристов, путешествующих за границу, также предлагают направить на создание специального компенсационного фонда для экстренных случаев. В числе примеров Тарбаев назвал конфликт на Ближнем Востоке: из-за него были отменены сотни рейсов и понадобилось срочно вывозить туристов в Россию.

Председатель профильного комитета Госдумы призвал представителей турбизнеса и туристов высказаться об этой инициативе.

С таким же предложением еще в 2024 году выступал Российский союз туриндустрии, но крупные туроператоры были против, опасаясь дополнительной нагрузки на рынок и роста стоимости зарубежных поездок для туристов. После эскалации на Ближнем Востоке президент РСТ Илья Уманский снова предложил вернуться к этой теме.