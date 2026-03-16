Назван срок возобновления рейсов Qatar Airways из Дохи в Москву

Авиакомпания Qatar Airways возобновит регулярные ежедневные рейсы из Дохи в Москву с 18 марта. Срок назвали в посольстве России в Катаре, пост опубликован в Telegram-канале дипведомства.

Уточняется, что такое решение было принято перевозчиком после тщательной оценки нынешней обстановки в регионе. Кроме того, с этой же даты будут выполняться рейсы по ряду других направлений.

Ранее стало известно, что власти Катара прекратили оплачивать проживание застрявших в стране российских туристов с 14 марта. Их обязали покинуть отели или продлить бронирования за свой счет.