Россияне массово отменяют поездки в Таиланд и на Бали

Россияне стали массово отказываться от путешествий в Таиланд и на Бали. Об этом пишут РИА Новости.

Как выяснило агентство, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке все больше россиян отменяют брони отелей и возвращают авиабилеты в Таиланд и Индонезию. При этом туристов не пугает, что в результате возврата они потеряют несколько десятков тысяч рублей. Так, отменив поездку, россияне не смогут вернуть свыше 100 тысяч рублей, но при переносе брони сумма составит от 60 тысяч рублей.

Из-за закрытого неба над Ближним Востоком и ситуации в регионе из Таиланда не могут вылететь около 10 тысяч россиян. Без стыковок в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане путешествия заметно подорожали. В результате закрытия воздушного пространства популярных хабов стоимость туров на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Маврикий, Бали и в Малайзию увеличилась на 40-120 тысяч рублей.