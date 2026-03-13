Семью из Брянска отправят из Дохи вывозным рейсом

После новости о третьем вывозном рейсе Qatar Airways из Дохи в Москву российские туристы в Катаре в течение дня получали подтверждения о посадке на предстоящий вылет QR339, который запланирован на 11:40 субботы. В числе тех, кому достались места, оказалась и семья из Брянска, о которой писал TourDom.ru.

«Большую часть сегодняшнего дня мы провели в волнении, но вечером с нами связался туроператор и прислал билеты на завтрашний рейс. У нас все подтверждено. И завтра за нами с утра приедет трансфер и отвезет нас в аэропорт», – рассказала журналисту редакции Мария, которая вместе с дочерью и мамой вынужденно последние дни находилась в Катаре – найти полмиллиона рублей на самостоятельное возвращение через Саудовскую Аравию или ОАЭ, как предлагало посольство, они не могли.

Буквально за час до этих событий туристка была абсолютно не уверена, что их посадят на вывозной рейс – большую часть дня она пыталась найти себя в списках улетающих:

«Так как от авиакомпании никакие сообщения сегодня не приходили, мы поехали напрямую в аэропорт в офис Qatar Airways. Там нам сказали, что самолет на завтра полностью укомплектован, нас в списках нет. Хотя днем ранее мы были в посольстве, и наши данные были переданы. Мы поехали в центральный офис катарских авиалиний. Там были огромные очереди. И снова ничего не добились. В посольстве подтвердили, что мы в списках есть и нужно ждать обновления информации у авиакомпании. Сказали, что даже если не будет оповещения, все равно нужно ехать к 7 утра в аэропорт».

Напомним: пассажирам рекомендовали быть на месте за 4 часа до вылета. В системах онлайн-бронирования по-прежнему доступны билеты на завтрашний рейс QR339. Их стоимость за день не изменилась – в комфорте и бизнесе можно занять кресла за 300 тыс. руб. В экономе доступных вариантов нет.

Ранее TourDom.ru писал, что власти Катара больше не будут оплачивать проживание в отелях иностранным туристам, задержавшимся в стране из-за ситуации на Ближнем Востоке.