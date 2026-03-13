Минтранс возобновит переговоры с властями Бразилии о прямых авиарейсах

Минтранс России планирует снова обсудить с властями Бразилии возможность возобновления прямых авиарейсов. Переговоры пройдут в начале апреля на логистическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью программе «Вести».

По его словам, ежегодный турпоток между Россией и Бразилией составляет около 30 тыс. человек – достаточное основание для организации авиасообщения. Правда, для российских перевозчиков это направление, по выражению Никитина, «не очень выгодно», поэтому власти готовы предоставить референции бразильским авиакомпаниям, чтобы они взяли на себя такие рейсы.

Ранее министерство неоднократно заявляло о желании России договориться с Бразилией, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки, никакие сроки не назывались. В феврале Никитин говорил, что дальнейшее решение этого вопроса во многом зависит от позиции бразильской стороны, но она проявляет осторожность из-за возможных санкционных рисков.

Прямые рейсы между двумя странами были приостановлены в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. До этого лайнеры летали по маршруту Москва – Рио-де-Жанейро, как правило 1–2 раза в неделю. Также планировались рейсы между Москвой и Сан-Паулу – крупнейшим деловым и транспортным центром Бразилии.