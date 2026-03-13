Британские СМИ заявили, что «опустевший Дубай никогда не станет прежним»

Иностранные СМИ пишут в эти дни об «опустевшем Дубае». В первую очередь публикации подобного толка попадаются в британских СМИ. Daily Mail считает, что некогда бывший безналоговым раем эмират, привлекавший бесчисленных британцев теплой погодой и спокойными улицами, утратил свой тщательно созданный имидж раз и навсегда.

Газета не скупится на краски, утверждая, что «тысячи людей покинули разрушенный войной город, поклявшись никогда не возвращаться, в то время как Иран обрушивает на сверкающие небоскребы и роскошные пятизвездочные отели шквал ракет и ударов беспилотников-камикадзе». Свои тезисы издание иллюстрирует панорамными фотографиями пляжей с десятками пустых шезлонгов и нераскрытыми зонтами, сотнями метров простирающейся вдаль береговой линии без отдыхающих. Ну а какими им еще быть прямо сейчас, а особенно в начале конфликта – когда именно сделаны снимки не уточняется.

The Guardian туда же – пишет, что «в этом раю для богатых, который посещали туристы со всего мира, никто не хотел этой войны, блеск определенно померк. СМИ утверждает, что наряду с десятками тысяч жителей и туристов, покинувших Дубай, податься из страны готовы и гастарбайтеры. В подтверждение приводится цитата таксиста:

«Я больше не хочу быть в Дубае, здесь нет бизнеса, мы ничего не зарабатываем с начала войны, и я не вижу, чтобы туризм восстановился. Все знают, что Дубаю конец».

СМИ приводит версию профессора университета Зайеда в ОАЭ о влиянии происходящего на экономику страны. По его мнению, пока что ситуация терпима, но если это продлится еще 10 или 20 дней, то последствия для туризма, авиации, бизнеса иностранных специалистов, нефтяной отрасли будут очень серьезными.

Есть правда и позитивные строки в этом издании – несмотря на грустные пустынные фото, жители и туристы, оставшиеся в городе, утверждают, что им было удивительно легко продолжать жить как обычно, несмотря на то, что пляжные бары, торговые центры и пятизвездочные отели остаются пугающе пустыми. Вдоль пляжа Джумейра в Дубае можно увидеть блогеров в бикини, позирующих перед камерами, детей, резвящихся на гигантских надувных аттракционах, и гидроциклы, регулярно рассекающие горизонт.