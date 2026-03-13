Самолеты в Дубай продолжают летать заполненными

Судя по загрузке рейсов в Дубай из Москвы, желающих попасть на Ближний Восток хватает. Своим удивлением в соцсетях поделился один из них.

«Вернулся в Дубай. Думал, в салоне будет человек 10, но самолет полный, даже апгрейд на бизнес сделать было невозможно, потому что все было занято», – рассказал один из россиян, прилетевший накануне рейсом Emirates.

И это несмотря на то, что на агрегаторе тех, кто собирается приобрести билет из Москвы в Дубай, встречает предупреждение:

«Российское посольство в Дубае советует воздержаться от поездок. Если вы сейчас в стране, соблюдайте меры безопасности и следите за официальными сообщениями».

Подтверждают ситуацию и другие пассажиры, а также собеседники редакции из сферы турбизнеса:

«Самостоятельные туристы вряд ли туда летят, в основном предприниматели, либо те, кто живет в Эмиратах. Также есть доля транзитников».

Важно, что сейчас на рейсах Emirates можно сэкономить. Билеты из Москвы в Дубай на ближайшие даты стоят 40,7 тыс. руб. в один конец, 66,4 тыс. руб. туда и обратно с багажом (в прошлом году средняя цена RT была 80 тыс. руб., в высокий сезон – 100–110 тыс.). Для сравнения, перелеты прямыми регулярными рейсами из столицы в Шарм-эль-Шейх и обратно обойдутся в марте минимум в 73 тыс. руб., в Хургаду 85 тыс. руб. (в обоих случаях рейсами «Аэрофлота»). Дальние курортные направления гораздо дороже: например, Москва – Пхукет – Москва – почти 140 тыс. руб. Примерно так же стоят прямые перелеты до Санья и обратно.

