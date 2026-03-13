Авиабилеты продолжают дорожать

Резкий рост цен на нефть и, как следствие, на авиационный керосин уже привел к увеличению топливных сборов в некоторых авиакомпаниях и подорожанию билетов. И процесс продолжается, причем в перспективе это может коснуться и внутрироссийских маршрутов.

По словам специалистов, информация о повышении топливных сборов той или иной авиакомпанией будет приходить регулярно. Сегодня, например, стало известно, что с 18 марта размер топливного сбора на всех направлениях увеличивает Vietnam Airlines. Как рассказали в компании «Мой агент», для маршрутов между Россией и Вьетнамом размер сбора составит 156 евро в экономическом и премиум-эконом классах и 160 евро в бизнес-классе. Рост – более 30 евро. Другие авиакомпании, летающие в Россию, о повышении пока не объявляли, но, вероятно, это вопрос времени.

Накануне с 1,3 тыс. до 1,5 тыс. долларов за тонну подорожало авиационное топливо в аэропортах Египта и можно ожидать, что вырастет стоимость перелета из России в эту страну. И здесь ключевой вопрос – придется ли туристам доплачивать за уже приобретенные туры. По мнению вице-президента РСТ Дмитрия Горина, если билет уже выписан, то пересмотра быть не должно, а вот на неоформленной перевозке введение новых сборов может отразиться. Редакция также обратилась за разъяснениями к туроператорам, работающим с Египтом, и к египетским авиакомпаниям, летающим в Россию.

Причем, возможно, летать станет дороже не только по международным, но и по внутрироссийским маршрутам. «Несмотря на то, что Россия один из лидеров по добыче нефти, рост мировых цен подстегивает общеинфляционные процессы и может привести к подорожанию авиабилетов и у нас», – предположил один из собеседников редакции.

Ранее мы написали, что из-за роста цен на авиационный керосин перевозка одного пассажира с курортов Египта до Москвы подорожала примерно на 40–50 долларов.