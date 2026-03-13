РСТ: страховку от невозврата из отпуска и форс-мажоров призвали ввести в России

Страховку от невозврата из отпуска и форс-мажоров предложили ввести для граждан России.

Об этом заявил RT президент РСТ Илья Уманский, проведя аналогию с уже имеющейся страховкой от невылета. Он считает, что нужно создать специальный гарантийный фонд и отдать его под управление Минэкономразвития.

«Главная цель инициативы — вернуть на Родину всех туристов из России, если возникают форс-мажоры (как на Ближнем Востоке). Фонд поможет профинансировать необходимый объём вывозных рейсов», — цитирует Уманского Telegram-канал RT.

Сейчас юридическую ответственность за возврат туристов формально несёт авиакомпания, подчеркнули в РСТ. Однако перевозчики не всегда могут выполнить такие рейсы.