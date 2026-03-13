Российским туристам в Гоа не хватает газа

Жители Гоа и многочисленные туристы, в том числе российские, столкнулись с проблемой нехватки сжиженного газа. Из-за этого не работают некоторые кафе и рестораны, а отдыхающие в отелях рискуют остаться без еды. Причина – война на Ближнем Востоке, а точнее, блокада Ираном Ормузского пролива, через который в Индию следуют газовозы.

«Ехали сегодня мимо Вагатора (курорт в Северном Гоа. – Ред.), так в том месте, где газ в баллонах выдают, много людей. Очень много – прямо как при открытии супермаркета», – пишет в чате, посвященном отдыху в Гоа, один из наших соотечественников. А вот еще отзыв: Хотели пообедать в любимом ресторанчике, не получилось – закрыт». Есть проблемы и в гостиницах: «А у нас в отеле сегодня утром газа не было. Но сказали, что просто форс-мажор. В общем, завтрак был ограничен».

Как пишет издание Herald Goa, местный депутат и владелец нескольких отелей Майкл Лобо спрогнозировал, что, как минимум, половина ресторанов и отелей в Гоа закроются, если газовая проблема не будет решена. В правительстве штата заверили, что обсуждают проблему с федеральным министерством нефти и газа, и выразили надежду, что газ будет.

Туристам же не остается ничего другого, как утешать себя новостями из информационных лент.

«Индийские танкеры беспрепятственно будут через пролив проходить. Иранцы мешать им не будут. Новость последних часов. Так что всё будет», – считает турист.

Впрочем, окончательно проблема решится только когда геополитическая обстановка на Ближнем Востоке станет относительно стабильной.

