Минтранс рассчитывает на рост автопутешествий между Россией и Китаем

Россия и Китай могут стать новым направлением для автомобильного туризма, особенно если продолжится модернизация пограничной инфраструктуры. Об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью в программе «Вести».

По его словам, на российско-китайской границе сейчас активно обновляют и расширяют международные автомобильные пункты пропуска (МАПП). По мере развития инфраструктуры поездки между странами на личных автомобилях могут постепенно стать обычной практикой.

«В принципе, наверное, мы никогда не воспринимали Китай как автомобильный туризм. <...>Но мне кажется, что какая-то такая история тоже потихонечку начнется, то есть люди и на машинах будут ездить в Китай, смотреть, и китайцы будут к нам, наверное, приезжать. Мы тоже рассчитываем, что такой туризм начнется», – отметил Никитин.

Сегодня на российско-китайской границе действует несколько автомобильных пунктов пропуска. К крупнейшим относится МАПП «Забайкальск – Маньчжурия» в Забайкальском крае – это главный сухопутный переход между странами, через который проходит значительная часть автоперевозок. В Приморском крае работают пункты «Пограничный – Суйфэньхэ», «Краскино – Хуньчунь», «Полтавка – Дуннин» и «Турий Рог – Мишань». В Амурской области действует международный автомобильный пункт «Кани-Курган – Хэйхэ», связанный с трансграничным мостом Благовещенск – Хэйхэ. Кроме того, на границе есть и двусторонние переходы, которые используются преимущественно для приграничного сообщения, например «Староцурухайтуйский» и «Олочи».

Часть этих пунктов сейчас модернизируется или расширяется. В частности, ведутся работы в «Забайкальске», а также планируется масштабная модернизация переходов «Староцурухайтуйский» и «Олочи», чтобы значительно увеличить их пропускную способность. Расширяются и дальневосточные переходы – например, в «Краскино» после реконструкции планируется заметно увеличить поток транспорта и перевести пункт на более интенсивный режим работы.