Рейсы на Кубу возобновятся после решения вопроса с дозаправкой самолетов

Россия сможет восстановить прямое авиасообщение с Кубой после урегулирования вопроса с дозаправкой воздушных судов. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

© tourdom.ru

По его словам, ключевым препятствием остается отсутствие гарантированных площадок для дозаправки самолетов. Как только удастся договориться о промежуточном пункте, где российские лайнеры смогут пополнять запас топлива, полеты на кубинское направление могут быть возобновлены. Министр пояснил, что необходимость таких остановок связана с продолжающимся топливным кризисом на острове.

Он добавил, что в текущих условиях власти предпочитают действовать осторожно, поскольку ситуация в регионе остается нестабильной. В частности, пока нет полной ясности относительно дальнейшей политики в Венесуэле и ряде других государств, что также влияет на логистику авиаперевозок.

Накануне власти Кубы продлили ограничения на использование авиационного топлива как минимум до 10 апреля. Согласно уведомлению NOTAM, дефицит керосина Jet A1 затрагивает все международные аэропорты страны, включая Гавану, Варадеро и Ольгин, куда ранее выполнялись рейсы российских авиакомпаний.

Из-за нехватки топлива иностранные перевозчики, в том числе из Испании, Мексики и Панамы, вынуждены выполнять технические посадки в третьих странах для дозаправки либо сокращать число рейсов. О проблемах с обеспечением авиатопливом было объявлено еще 10 февраля, первоначально ограничения вводились на месяц, однако затем их действие продлили.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам воздержаться от поездок на Кубу, а туроператорам и турагентствам временно приостановить продажу туров в страну.