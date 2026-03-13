Туроператоры отменяют часть забронированных туров на рейсах AZUR air

Туроператоры отменяют часть ранее забронированных туров в Таиланд и Вьетнам. Об аннуляциях поездок на ближайшие даты в редакцию TourDom.ru сообщили турагенты. «У нас тур в Паттайю из Самары был на 25 марта – пришло сообщение об аннуляции», – говорит один из них. Есть корректировки и в других городах: «Паттайя из Уфы – сначала 13-го планировали, но отменили рейс. Перебронировались на 15-е – сказали, что и в эту дату тоже никто не полетит в итоге». Пакетные туры были сформированы на чартерных рейсах AZUR air.

© tourdom.ru

Информацию о вынужденных корректировках TourDom.ru подтвердили в нескольких крупных туроператорах. Как сообщили в Fun&Sun, речь идет о досрочном завершении полетной программы в Паттайю:

«Рейсы из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга завершаются на месяц раньше. У туристов есть возможность сохранить проживание, если они хотят сами купить билеты или приобрести их в системе туроператора, также они могут перебронировать заявки на GDS-туры, или на альтернативное направление. Возвраты по аннуляциям предоставляются без вычета ФПР».

В Anex редакции сообщили, что изменения затронули не только курортное направление Таиланда:

«По Вьетнаму также у нас идет оптимизация. Сокращение программы на рейсах AZUR по двум странам составляет 20% до конца зимнего сезона. Это позволит выровнять проблему с задержками. Процесс по оптимизации идет вчера и сегодня. По всем отмененным заявкам есть возможность возврата без ФПР».

Напомним, что первоначально полетная программа в Паттайю на рейсах авиакомпании AZUR air в этом зимнем сезоне заявлялась из 11 городов. Наряду с отмененными это Барнаул, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск и Хабаровск.

В последнее время у перевозчика произошел ряд незапланированных посадок по ходу выполнения полетов на разных направлениях маршрутной сети. Из-за этого самолеты вынужденно оставались на определенное время в аэропортах других стран. Это приводило к существенным задержкам.

Ранее TourDom.ru писал, что Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании. Ей предстоит устранить выявленные нарушения до 8 июня, но она может продолжать летать.